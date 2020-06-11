2020-06-11: Киевская область лидирует в повышении цен на СУГ

11 июня 2020г розничные цены на автомобильное топливо повышались во всех областях. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Киевской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Киевская область заняла 20-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Закарпатской (10,35 грн/л), Черниговской (10,38 грн/л) и Сумской (10,42 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на СУГ в Киевской области за день составило 0,13 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 11,0 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Киевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 3,01 грн ниже наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 13 маяи составляла 7,99 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Авиас Плюс (9.85)

Mango (9.97)

Авантаж 7 (10.55)

SUN OIL (10.59)

БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП (10.75)

AMIC (10.79)

GLUSCO (10.95)

Formula (10.95)

ORANGE (11.19)

БРСМ-Нафта (11.19)

Автотранс (11.43)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Киевской области колебались в диапазоне от минимальных 9,65 грн/л. до максимальных 12,39 грн/л.