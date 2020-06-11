2020-06-11: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 40,59 доллара за баррель.



Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,73%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 38,32 доллара за баррель, потеряв 3,23%.

Цены на нефть снижаются в четверг на фоне нового витка опасений насчет избытка предложения при слабом спросе, пишет «Investing.com».

Еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал рост запасов нефти в стране до очередного рекорда. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,72 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на 3,2 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой выросли на 866 тыс. баррелей, дистиллятов — на 1,568 млн баррелей.

«В связи с повышением цен на нефть за последнее время возрос риск того, что добыча в США, несколько снизившаяся, начнет восстанавливаться быстрее, чем ожидалось», — отмечают аналитики CBA.

«Увеличение предложения в Штатах, вероятно, сведет на нет все недавнее повышение цен», — отмечают эксперты. Количество свободных мощностей в нефтедобывающем секторе, как в США, так и в других странах мира, является слишком значительным, пишет .

При этом по прогнозам Федеральной резервной системы (ФРС), восстановление американской экономики не будет быстрым. Федрезерв в среду предупредил, что пандемия коронавируса несет в себе огромные трудности и крайнюю неопределенность. В этих условиях ФРС намерена сохранять базовую процентную ставку на текущем уровне (0-0,25%) до конца 2022 года. Падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным, заявил глава ФРС Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Стоимость августовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в четверг составляет $40,51 за баррель, что на $1,22 (2,92%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,55 (1,3%).

Фьючерсы на на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $1,37 (2,43%) — до $38,23 за баррель. К закрытию рынка в среду цена этих контрактов увеличилась на $0,66 (1,7%).