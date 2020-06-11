2020-06-11: В мелком опте цены на светлые нефтепродукты продолжают расти

11 июня 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.40% (7 коп/л) до 16.62 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.58% (10 коп/л) до 17.57 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.12% (-2 коп/л) до 15.41 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 16.62 0.40 4.20 19.51 Бензин А-95 евро 17.57 0.58 4.10 17.98 Дизельное топливо евро 15.41 -0.12 1.88 12.64

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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