Нафтогаз сплатив до державного бюджету 31 млрд грн

За оперативними даними за січень – травень 2020 року підприємства Групи Нафтогаз сплатили до державного та місцевих бюджетів 31 млрд грн податків та зборів.



Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Надходження від підприємств Групи Нафтогаз склали 11% доходів державного бюджету за вказаний період 2020 року.

Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів склав 120,9 млрд грн.

Читайте в «Терміналі» ще, консолідований чистий прибуток Групи Нафтогаз за три місяці, що закінчилися 31 березня 2020 року, склав 3,2 млрд грн.