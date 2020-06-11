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«Нафтогаз» відкликав Вітренка з позиції представника компанії в наглядовій раді «Укрнафти»

Обновлено: Июнь 11, 2020. Тэги: , , , ,

«Нафтогаз» відкликав Вітренка з позиції представника компанії в наглядовій раді «Укрнафти»

НАК «Нафтогаз України» відкликала Юрія Вітренка з позиції представника акціонера в наглядовій раді ПАТ «Укрнафта» і висунула на цю позицію Миколу Гавриленка, директора з управління дивізіоном «Нафта» Групи Нафтогаз.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

За подальшу взаємодію Нафтогазу з Укрнафтою відповідає фінансовий директор Нафтогазу Петер ван Дріл.

Генеральний директор АТ «Укртранснафта» Микола Гавриленко з січня 2019 року очолює дивізіон «Нафта», що об’єднує нафтотранспортні та нафтопереробні активи Групи Нафтогаз.

«Юрій Вітренко доклав помітних зусиль в налагодженні діалогу між акціонерами для оздоровлення Укрнафти. Ми впевнені, що досвід і кваліфікація Миколи Гавриленка допоможуть якісно врегулювати ті проблемні питання, які залишились невирішеними, зокрема щодо спірних обсягів газу та накопиченого податкового боргу», — сказав голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Нагадаємо, відповідно до досягнутих домовленостей, що мали місце у квітні 2019 року, Нафтогаз придбав в Укрнафти 2,06 млрд куб. м газу, видобутого в 2006 році. Оплата має бути здійснена за рахунок компенсації збитків від виконання спеціальних обов‘язків. Також має бути здійснена попередня оплата природного газу, що буде видобутий Укрнафтою в майбутніх періодах.

Отримані за газ кошти Укрнафта направить на погашення податкового боргу та штрафних санкцій.

Читайте в «Терміналі», на позачерговому засіданні Наглядової ради ПАТ «Укрнафта», що відбулось 20 травня 2020 року, Наглядова рада товариства прийняла рішення припинити проведення конкурсу з пошуку кандидатів на посаду голови правління.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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