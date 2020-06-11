Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США

Цены на нефть снижаются в четверг на фоне нового витка опасений насчет избытка предложения при слабом спросе.

Передает Investing.com

Еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал рост запасов нефти в стране до очередного рекорда. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,72 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на 3,2 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой выросли на 866 тыс. баррелей, дистиллятов — на 1,568 млн баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 по Киеву в четверг составляет $40,27 за баррель, что на $1,46 (3,50%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,55 (1,3%).

Фьючерсы на на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $1,66 (4,19%) — до $37,94 за баррель. К закрытию рынка в среду цена этих контрактов увеличилась на $0,66 (1,7%).

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