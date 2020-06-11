Польская PGNiG вложит 4 миллиард злотых в ВИЭ

Польский нефтегазовый концерн PGNiG намерен потратить до 4 млрд злотых ($1 млрд) на создание сегмента возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом говорится в сообщении компании.

PGNiG пообещала представить обновленную стратегию к концу года. Одной из новых стратегических инициатив станет создание сегмента ВИЭ.

«В течение последних недель мы показывали, как намерены осуществить сдвиг в сторону «зеленой» энергии, представляя наши планы, связанные с производством и использованием водорода и биометана. Сегодня мы еще больше раскрываем наши планы, показывая, как важно будет отводить место возобновляемым источникам энергии в обновленной стратегии группы», — сказал председатель правления PGNiG Ежи Квечинский.

По его мнению, ВИЭ позволят не только повысить стоимость компании, увеличить и стабилизировать ее доходы, но и способствуют преобразованию в экономику с низким уровнем выбросов.

«В конечном итоге это поможет группе достичь генерирующей мощности до 900 МВт, что сделает PGNiG одним из ведущих производителей энергии из возобновляемых источников в Польше», — говорится в сообщении.

Вице-президент правления PGNiG Development Аркадиуш Секшиньский пояснил, что в строительстве и развитии сегмента ВИЭ компанию больше всего интересуют ветроэнергетические и фотоэлектрические проекты (солнечные панели).

«Эти технологии предлагают наибольший инвестиционный потенциал. Учитывая наши инвестиционные возможности, наиболее привлекательными для нас являются проекты, которые уже существуют или находятся на очень продвинутой стадии разработки. Таких проектов на рынке достаточно», — подчеркнул он.

Вице-президент правления PGNiG по вопросам финансов Пшемыслав Вацлавский заявил, что компания намерена как приобретать существующие, так и создавать новые мощности выработки энергии из возобновляемых источников.

«Мы будем исследовать рынок ВИЭ и искать инвестиции, которые обеспечат нам адекватную норму прибыли и стабильный денежный поток. Мы будем запускать новые инициативы, а также покупать существующие проекты на рынке», — сказал он.

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