Польская PGNiG вложит 4 миллиард злотых в ВИЭ

Обновлено: Июнь 11, 2020. Тэги: ,

Польская PGNiG вложит 4 миллиард злотых в ВИЭ

Польский нефтегазовый концерн PGNiG намерен потратить до 4 млрд злотых ($1 млрд) на создание сегмента возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом говорится в сообщении компании.

PGNiG пообещала представить обновленную стратегию к концу года. Одной из новых стратегических инициатив станет создание сегмента ВИЭ.

«В течение последних недель мы показывали, как намерены осуществить сдвиг в сторону «зеленой» энергии, представляя наши планы, связанные с производством и использованием водорода и биометана. Сегодня мы еще больше раскрываем наши планы, показывая, как важно будет отводить место возобновляемым источникам энергии в обновленной стратегии группы», — сказал председатель правления PGNiG Ежи Квечинский.

По его мнению, ВИЭ позволят не только повысить стоимость компании, увеличить и стабилизировать ее доходы, но и способствуют преобразованию в экономику с низким уровнем выбросов.

«В конечном итоге это поможет группе достичь генерирующей мощности до 900 МВт, что сделает PGNiG одним из ведущих производителей энергии из возобновляемых источников в Польше», — говорится в сообщении.

Вице-президент правления PGNiG Development Аркадиуш Секшиньский пояснил, что в строительстве и развитии сегмента ВИЭ компанию больше всего интересуют ветроэнергетические и фотоэлектрические проекты (солнечные панели).

«Эти технологии предлагают наибольший инвестиционный потенциал. Учитывая наши инвестиционные возможности, наиболее привлекательными для нас являются проекты, которые уже существуют или находятся на очень продвинутой стадии разработки. Таких проектов на рынке достаточно», — подчеркнул он.

Вице-президент правления PGNiG по вопросам финансов Пшемыслав Вацлавский заявил, что компания намерена как приобретать существующие, так и создавать новые мощности выработки энергии из возобновляемых источников.

«Мы будем исследовать рынок ВИЭ и искать инвестиции, которые обеспечат нам адекватную норму прибыли и стабильный денежный поток. Мы будем запускать новые инициативы, а также покупать существующие проекты на рынке», — сказал он.

Читайте в «Терминале», польская нефтегазовая компания PGNiG заявляет, что «Газпром» согласился снизить цену на поставляемый в республику газ в связи решением Стокгольмского арбитража.

Автор:

(Всего статей: 8625)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: