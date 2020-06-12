2020-06-12: СУГ продолжает дорожать и приближается к 11 гривнам

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 12 июня 2020 г. отмечался рост розничных цен только на сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 20.77 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 22.43 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.0% (1.0 коп/л) до 21.62 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 12 июня 2020 г. подорожал на 0.44% (5.0 коп/л) до 10.93 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 48.7%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.77
|16.45
|0.02
|0.39
|Бензин А-95 евро
|22.43
|17.00
|-0.01
|0.31
|Дизельное топливо Евро
|21.62
|15.95
|0.04
|0.52
|Сжиженный газ
|10.93
|9.35
|0.44
|3.53
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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