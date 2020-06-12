2020-06-12: СУГ продолжает дорожать и приближается к 11 гривнам

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 12 июня 2020 г. отмечался рост розничных цен только на сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 20.77 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 22.43 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.0% (1.0 коп/л) до 21.62 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 12 июня 2020 г. подорожал на 0.44% (5.0 коп/л) до 10.93 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 48.7%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.77 16.45 0.02 0.39 Бензин А-95 евро 22.43 17.00 -0.01 0.31 Дизельное топливо Евро 21.62 15.95 0.04 0.52 Сжиженный газ 10.93 9.35 0.44 3.53

Для справки:

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