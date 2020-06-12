Газсбыты большую часть газа для населения покупали не у Нафтогаза — Коболев

Газосбытовые компании в 2020 году большую часть реализованного населению газа приобретали по импорту и у частных газодобытчиков.

Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в ходе он-лайн дискуссии на Youtube-канале «Газправда».

В этом году частные газосбытовые компании, которые являются основным поставщиком газа для населения, активно покупали газ импортного и другого происхождения для нужд населения. Это факт: 60% ресурса газа, который был поставлен населению, приобретался не из ресурса добычи государственной группы компаний «Нафтогаз», а из ресурса частных компаний», — сказал он.

По его словам, в текущих условиях кризиса, низкого потребления и избыточного ресурса именно покупатель, а не собственник газового ресурса, диктует свои условия.

«В этом году в сегменте поставок или оптовой продажи газсбытам, которые поставляют газ населению, была конкуренция, и «Нафтогаз» конкурировал с другими поставщиками… Именно поэтому мы снижали цену ниже того уровня, который был рекомендован правительством Украины, потому что мы понимали, что для того, чтобы оставаться конкурентными и наш газ покупали мы должны снижать свою цену для ее привлекательности», — отметил Коболев.

По его словам, такая ситуация демонстрирует действенность рыночных принципов и необходимости открытия розничного рынка газа с 1 июля, когда конкуренция, а не государственное регулирование определяет цену газа.

«Это уже работает. Это и есть один из цивилизованных механизмов рынка газа: не важно откуда привезли газ — важно какая его цена», — отметил он.

Глава «Нафтогаза» напомнил, что риски открытого рынка с колебаниями цены для малообеспеченных слоев населения нивелируются предоставлением государством субсидий.

Как сообщалось, открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с введением карантина из-за распространения COVID-19 сроки были перенесены на два месяца – на 1 июля.