Міненерго запропонувало Енергоатому напряму продавати електроенергію промисловості

Міненерго ініціювало зміни до закону про ринок електричної енергії, які надають можливість Енергоатому (оператору усіх АЕС) напряму продавати промисловості електроенергію за двосторонніми договорами в певних обсягах.
Про це повідомила на брифінгу в.о. міністра Ольга Буславець, передає УНН.
Зміни до закону були схвалені сьогодні на засіданні Кабміну.
«У цьому законопроекті передбачено вивільнення атомної генерації, порядку 10% від загального обсягу виробництва, для можливості Енергоатому продавати за двосторонніми договорами», — зазначила вона.
Окремо прийнято дві постанови, які дозволяють Енергоатому виходити на ринок прямих договорів через аукціонну систему продажу електроенергії.
“Через тиждень ми будемо бачити результат цієї роботи, коли Енергоатом вийде на біржу і надасть можливість кінцевим промисловим споживачам отримувати електроенергію в певних обсягах в довогостроковій перспективі”, — розповіла Буславець.
Раніше «Термінал» писав, що Енергоатом запропонував РНБО план зі стабілізації ринку.