«Нафтогаз» запропонував передати йому власність шести державних ТЕЦ

НАК «Нафтогаз України» запропонував Фонду Держмайна передати йому у власність і управління шість державних теплоелектроцентралей (ТЕЦ), щоб продемонструвати дієвість застосування енергоефективних технологій.

«Ми отримали цікавий досвід у центральному опаленні – це «Новий розділ» і «Новояворівська», і на базі цього досвіду, я сьогодні на цю тему говорив з паном Сенниченком, розглянути варіант передачі нам в капітал і управління шести державних ТЕЦ», — сказав глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв в ході онлайн дискусії на Youtube-каналі «Газправда«.

За його словами, партнером «Нафтогазу» в цьому проєкті може виступити одна із закордонних компаній. «Тоді ми зможемо в них інвестувати, навести лад і продемонструвати як правильна модернізація, кошти, і, швидше за все, наш закордонний партнер, який виявив бажання заходити з нами в ці інвестиції, зможуть змінити ситуацію в шести містах», — зазначив Коболєв.

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Ранее издание сообщало, что Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрения дела в концентрации в виде приобретения НАК «Нафтогаз Украины» контроля над шестью ТЭЦ. Согласно сообщению, речь идет о передаче Фондом госимущества в управление «Нафтогаза» имущественного комплекса ГП «Северодонецкая ТЭЦ», а также корпоративных прав АО «Одесская ТЭЦ», АО «Криворожская теплоцентраль», АО «Херсонская Теплоэлектроцентраль», АО «Николаевская Теплоэлектроцентраль», АО «Днепровская Теплоэлектроцентраль».