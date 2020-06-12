Нафтопереробники опинилися на межі зупинки через обсяги імпорту з РФ, — Укртатнафта

Обновлено: Июнь 12, 2020. Тэги: ,

Нафтопереробники опинилися на межі зупинки через обсяги імпорту з РФ, — Укртатнафта

Україна здатна забезпечити себе бензином на 100%. Але пул з російських нафтових компаній та українських газових ділків пролобіював збільшення акцизів на український бензин в 4 рази та створив ринок для російського скрапленого газу в Україні.

Наголошує Укртатнафта.

«Споживання скрапленого газу перевищило вже 2 млн. тонн на рік, на скрапленому газі їздять 36% автотранспорту. Україна не здатна виробляти 2 млн. тонн скрапленого газу навіть теоретично. Скраплений газ LPG – це продукт, який можуть достатньо виробляти лише такі країни як РФ  — з великими обсягами видобутку природного газу і нафти. Одночасно зі збільшенням ринку LPG споживання бензинів в Україні впало з 4,5 млн. тонн до 2 млн. тонн на рік», — говориться у повідомленні.

«Ставка податку на бензин — 213,5 євро за 1000 літрів, а пільгова ставка податку на скраплений газ — 52 євро за 1000 літрів Справедлива ставка податку на скраплений газ повинна становити 0,8 від ставки податку на бензин, або 168 євро за 1000 літрів. Бюджет втрачає 13 млрд. грн. щороку за рахунок стимулювання споживання російського продукту».

«Уряд повинен визначитись – або наповнення бюджету на 13 млрд. грн.  – і тоді не може бути пільг для російського скрапленого газу. Або, якщо соціальна складова питання не дозволяє підвищувати акциз на скраплений газ, –  потрібно зменшувати акциз на бензин і вирівнювати ставки, — пропонує Укртатнафта. — Уряд може прийняти стратегічні рішення на ринку нафтопродуктів, і лише одна галузь забезпечить умови для зростання ВВП України на 4,0-4,5%».

Читайте у Терміналі: Укртатнафта гарантує цінову стабільність під час дії мит на російські нафтопродукти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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