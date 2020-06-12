Нафтопереробники опинилися на межі зупинки через обсяги імпорту з РФ, — Укртатнафта

Україна здатна забезпечити себе бензином на 100%. Але пул з російських нафтових компаній та українських газових ділків пролобіював збільшення акцизів на український бензин в 4 рази та створив ринок для російського скрапленого газу в Україні.

Наголошує Укртатнафта.

«Споживання скрапленого газу перевищило вже 2 млн. тонн на рік, на скрапленому газі їздять 36% автотранспорту. Україна не здатна виробляти 2 млн. тонн скрапленого газу навіть теоретично. Скраплений газ LPG – це продукт, який можуть достатньо виробляти лише такі країни як РФ — з великими обсягами видобутку природного газу і нафти. Одночасно зі збільшенням ринку LPG споживання бензинів в Україні впало з 4,5 млн. тонн до 2 млн. тонн на рік», — говориться у повідомленні.

«Ставка податку на бензин — 213,5 євро за 1000 літрів, а пільгова ставка податку на скраплений газ — 52 євро за 1000 літрів Справедлива ставка податку на скраплений газ повинна становити 0,8 від ставки податку на бензин, або 168 євро за 1000 літрів. Бюджет втрачає 13 млрд. грн. щороку за рахунок стимулювання споживання російського продукту».

«Уряд повинен визначитись – або наповнення бюджету на 13 млрд. грн. – і тоді не може бути пільг для російського скрапленого газу. Або, якщо соціальна складова питання не дозволяє підвищувати акциз на скраплений газ, – потрібно зменшувати акциз на бензин і вирівнювати ставки, — пропонує Укртатнафта. — Уряд може прийняти стратегічні рішення на ринку нафтопродуктів, і лише одна галузь забезпечить умови для зростання ВВП України на 4,0-4,5%».

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