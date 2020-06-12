У Німеччині побоюються санкцій США щодо «Північного потоку-2″

Обновлено: Июнь 12, 2020. Тэги: , ,

У Німеччині побоюються санкцій США щодо «Північного потоку-2″

У Мінекономіки Німеччини висловили побоювання, що санкції США щодо проєкту «Північний потік-2″ можуть бути спрямовані не тільки проти компаній, а й проти німецьких державних органів.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У Мінекономіки вказують на двопартійний законопроєкт, який сенатори-демократи і республіканці внесли у Вашингтоні на початку червня в рамках американського законодавчого процесу. У відомстві зазначають, що відповідно до законопроєкту, всі компанії, які «пропонують послуги, страхування або певні послуги з модернізації суден» у зв’язку з планованим газопроводом «Північний потік-2″, повинні бути включені в плановані санкції.

У документі також говориться: «Те ж саме стосується таких послуг, як випробування, інспекції або сертифікати, які необхідні для експлуатації Nord Stream 2.»

 У зв’язку з цим у міністерстві економіки побоюються, що запропонований американський законопроєкт міг би «ввести санкції проти адміністративно-технічних дій державних відомств у зв’язку з будівництвом або експлуатацією трубопроводу»».

«Було б нововведенням, якби санкції були спрямовані проти відомств (дружніх) урядів або прямо проти урядів», — йдеться у документі Мінекономіки ФРН.

Читайте у «Терміналі»: У Кремлі заявили, що санкції США не змінять планів РФ щодо «Північного потоку-2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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