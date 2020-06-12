У Німеччині побоюються санкцій США щодо «Північного потоку-2″

У Мінекономіки Німеччини висловили побоювання, що санкції США щодо проєкту «Північний потік-2″ можуть бути спрямовані не тільки проти компаній, а й проти німецьких державних органів.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У Мінекономіки вказують на двопартійний законопроєкт, який сенатори-демократи і республіканці внесли у Вашингтоні на початку червня в рамках американського законодавчого процесу. У відомстві зазначають, що відповідно до законопроєкту, всі компанії, які «пропонують послуги, страхування або певні послуги з модернізації суден» у зв’язку з планованим газопроводом «Північний потік-2″, повинні бути включені в плановані санкції.

У документі також говориться: «Те ж саме стосується таких послуг, як випробування, інспекції або сертифікати, які необхідні для експлуатації Nord Stream 2.»

У зв’язку з цим у міністерстві економіки побоюються, що запропонований американський законопроєкт міг би «ввести санкції проти адміністративно-технічних дій державних відомств у зв’язку з будівництвом або експлуатацією трубопроводу»».

«Було б нововведенням, якби санкції були спрямовані проти відомств (дружніх) урядів або прямо проти урядів», — йдеться у документі Мінекономіки ФРН.

Читайте у «Терміналі»: У Кремлі заявили, що санкції США не змінять планів РФ щодо «Північного потоку-2″.