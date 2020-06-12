УАВЕ тимчасово не підписує меморандум уряду з ВДЕ-інвесторами

Обновлено: Июнь 12, 2020. Тэги: ,

УАВЕ тимчасово не підписує меморандум уряду з ВДЕ-інвесторами

В.о міністра енергетики Ольга Буславець пояснила, чому Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) тимчасово не підписує меморандум з ВДЕ-інвесторами.

Інформує Економічна правда.

«Основною вимогою від цієї асоціації було не зменшувати «зелений» тариф для давно побудованих об’єктів (ще 2013-го року), які мають на сьогодні 46 євроцентів — тобто 14 гривень за кіловат-годину. Ми не можемо такого допустити.

Я не може пояснити суспільству, як при средньозваженій ціні 1,5 грн ми будемо платити певним станціям 14 гривень, які вже пропрацювали 7 років і повернули свої інвестиції і ще будуть мати підтримку до 2030 року», — пояснює Буславець.

Буславець повідомила, що уряд запропонував певне зменшення тарифу до 15%, якщо не перевищується тариф 22 євроценти.

«Тобто ці станції, які дуже дорогі 48 євроцентів, 36 тощо — 22 євроценти і не вище. Ми розуміємо, чому 22 євроцента — тоді були дуже дорогі технології, ті що тоді побудували мали більші витрати», — зазначає в.о міністра.

Також Кабмін пропонував встановлювати обмеження для станцій з потужністю від 1 МВт, асоціація пропонувала підняти плану до 5 МВт.

«Всі обмеження по тарифу ми пропонували від потужностей 1 МВт. Все що нижче цього будується без знижок, а все що вище — обмежується меморандумом. Вони пропонували підняти цю планку до 5 МВт.

1 МВт- це цифра, яка прописана в законі, який регламентує аукціонну модель підтримки ВДЕ, який ми будемо найближчим часом імплементовувати.

Я думаю, що ця Асоціація ще візьме паузу, щоб подумати, і я не виключаю так можливість що вони доєднаються до цієї угоди», — резюмує Буславець.

Раніше «Термінал» писав, що УАВЕ та іноземні інвестори ВДЕ звернулися з пропозиціями до уряду України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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