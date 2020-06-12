УАВЕ тимчасово не підписує меморандум уряду з ВДЕ-інвесторами

В.о міністра енергетики Ольга Буславець пояснила, чому Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) тимчасово не підписує меморандум з ВДЕ-інвесторами.

Інформує Економічна правда.

«Основною вимогою від цієї асоціації було не зменшувати «зелений» тариф для давно побудованих об’єктів (ще 2013-го року), які мають на сьогодні 46 євроцентів — тобто 14 гривень за кіловат-годину. Ми не можемо такого допустити.

Я не може пояснити суспільству, як при средньозваженій ціні 1,5 грн ми будемо платити певним станціям 14 гривень, які вже пропрацювали 7 років і повернули свої інвестиції і ще будуть мати підтримку до 2030 року», — пояснює Буславець.

Буславець повідомила, що уряд запропонував певне зменшення тарифу до 15%, якщо не перевищується тариф 22 євроценти.

«Тобто ці станції, які дуже дорогі 48 євроцентів, 36 тощо — 22 євроценти і не вище. Ми розуміємо, чому 22 євроцента — тоді були дуже дорогі технології, ті що тоді побудували мали більші витрати», — зазначає в.о міністра.

Також Кабмін пропонував встановлювати обмеження для станцій з потужністю від 1 МВт, асоціація пропонувала підняти плану до 5 МВт.

«Всі обмеження по тарифу ми пропонували від потужностей 1 МВт. Все що нижче цього будується без знижок, а все що вище — обмежується меморандумом. Вони пропонували підняти цю планку до 5 МВт.

1 МВт- це цифра, яка прописана в законі, який регламентує аукціонну модель підтримки ВДЕ, який ми будемо найближчим часом імплементовувати.

Я думаю, що ця Асоціація ще візьме паузу, щоб подумати, і я не виключаю так можливість що вони доєднаються до цієї угоди», — резюмує Буславець.

Раніше «Термінал» писав, що УАВЕ та іноземні інвестори ВДЕ звернулися з пропозиціями до уряду України.