2020-006-15: Цены на СУГ в крупнейших сетях АЗС превысили 11 грн за литр

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 15 июня 2020 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 20.75 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 22.44 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (2.0 коп/л) до 21.64 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 15 июня 2020 г. подорожал на 1.38% (15.0 коп/л) до 11.10 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 49.5%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.75
|16.45
|-0.08
|0.31
|Бензин А-95 евро
|22.44
|17.00
|0.08
|0.39
|Дизельное топливо Евро
|21.64
|15.95
|0.09
|0.61
|Сжиженный газ
|11.10
|9.40
|1.38
|4.98
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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