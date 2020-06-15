2020-006-15: Цены на СУГ в крупнейших сетях АЗС превысили 11 грн за литр

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 15 июня 2020 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.



По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 20.75 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 22.44 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (2.0 коп/л) до 21.64 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 15 июня 2020 г. подорожал на 1.38% (15.0 коп/л) до 11.10 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 49.5%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.75 16.45 -0.08 0.31 Бензин А-95 евро 22.44 17.00 0.08 0.39 Дизельное топливо Евро 21.64 15.95 0.09 0.61 Сжиженный газ 11.10 9.40 1.38 4.98

Для справки:

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