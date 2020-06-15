2020-06-15: Нефть Brent изменилась в цене ниже $38 за баррель

Обновлено: Июнь 15, 2020. Тэги: , , , , ,

2020-06-15: Нефть Brent изменилась в цене ниже $38 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 37,78 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,45%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 34,96 доллара за баррель, потеряв 3,59%.

Цены на нефть резко снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне тревог по поводу роста числа заражений коронавирусом в США и Китае возможности второй волны эпидемии, пишет «Investing.com».

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в понедельник составляет $37,65 за баррель, что на $1,08 (2,79%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,18 (0,5%), до $38,73 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $1,44 (3,97%) — до $34,82 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена этих контрактов уменьшилась на $0,08 (0,2%), до $36,26 за баррель — это минимальный показатель на закрытие торгов для наиболее активно торгуемого контракта с 1 июня, пишет MarketWatch.

За минувшую неделю Brent подешевела на 8,4%, WTI — на 8,3%. Это первые недельные потери для обеих марок с недели, завершившейся 24 апреля.

В центре внимания трейдеров в том числе остается ситуация с коронавирусом.

«Нефтяные трейдеры продолжат следить за новостями о числе заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 на фоне роста количества заражений в мире», — сказал главный рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннс.

Новая вспышка коронавируса в Китае усиливает тревоги по поводу второй волны пандемии.

В 11 микрорайонах района Фэнтай в Пекине объявлен «режим военного времени» после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка «Синьфади» была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй.

За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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