2020-06-15: Николаевская область лидирует в повышении цен на СУГ

15 июня 2020г розничные цены на автомобильное топливо во всех областях изменялись неравномерно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Николаевской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Николаевская область заняла 18-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Закарпатской (10,45 грн/л), Черниговской (10,69 грн/л) и Сумской (10,77 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на СУГ в Николаевской области за день составило 0,51 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 11,19 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Николаевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 2,31 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 16 и 17 мая и составляла 8,88 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Укрнафта (10.25)

Авиас Плюс (10.33)

ANP (10.34)

Mango (10.89)

Formula (10.95)

AMIC (11.09)

Кворум (11.9)

WOG (11.98)

БРСМ-Нафта (11.39)

SOCAR (11.99)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Николаевской области колебались в диапазоне от минимальных 10,15 грн/л. до максимальных 11,99 грн/л.



