Аудиторська служба виявила нестачу пального у Держрезерві України

Під час перевірки Державного резерву України аудиторською службою були виявлені масштабні схеми розкрадання пального.



Про це повідомив радник міністра МВС України Михайло Апостол на своїй сторінці у facebook.

Знайшли цікаву цистерну з нафтопродуктами. Якщо по ній стукнути, то гуде, як порожня, якщо взяти щупом пробу рівня, то цистерна повна. Зрештою з’ясувалося, що під віконечком для щупа було приварено трубу, і лише вона була заповнена нафтопродуктами, а решта цистерни була порожньою. Отакі винаходи. І багато інших, яким правоохоронці дають оцінку. Тобто певний товар є, але під час перевірки з’ясовується, що його вже немає.

Крім того, Михайло Апостол додав коментар про крадіжку зерна. Зокрема, про те, що на одному з підприємств була відсутня партія зерна у розмірі 18 тис. т, на іншому 20 тис. т, на третьому 114 тис. т.

Наразі слідчі Держбюро розслідувань викрили злочинну групу, яка упродовж кількох років викрадала та продавала на приватні АЗС пальне, яке належало військовій частині.

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