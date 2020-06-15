Экспорт электроэнергии упал с начала года на 5% – «Укрэнерго»

Обновлено: Июнь 15, 2020. Тэги: , ,

Экспорт электроэнергии упал с начала года на 5% – «Укрэнерго»

Украина в январе-мае 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 5,1% (на 139,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2,57 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные оператора системы передачи НЭК «Укрэнерго».

Поставки электроэнергии с «энергоострова Бурштынской ТЭС» в направлении Венгрии, Словакии и Румынии снизились на 4,1% (75,03 млн кВт-ч) – 1,77 млрд кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу возросли на 20% (на 115,017 млн кВт-ч) – до 671,62 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 130,3 млн кВт-ч, что на 58% (на 179,29 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-мае 2019 года.

В Беларусь и Россию украинская электроэнергия не экспортировалась.

В том числе экспорт электроэнергии в мае упал по сравнению с маем 2019 года на 78,6% и составил 125,13 млн кВт-ч. Практически весь объем (124,9 млн кВт-ч) э/э был экспортирован в Польшу, 210 тыс. кВт-ч – в Венгрию. Экспорт в Словакию и Румынию, по данным оператора, в мае не осуществлялся.

В то же время за пять месяцев 2020 года Украина импортировала 1,74 млрд кВт-ч, в том числе из Словакии было поставлено 1,03 млрд кВт-ч, из Венгрии – 425,05 млн кВт-ч, Беларуси – 152,3 млн кВт-ч, из Румынии – 80,65 млн кВт-ч, из РФ – 53,4 млн кВт-ч.

В мае импорт э/э составил 33,14 млн кВт-ч против 150,61 млн кВт-ч в апреле. При этом в мае импорт осуществлялся только из Венгрии (16,41 млн кВт-ч), Словакии (14,42 млн кВт-ч) и Румынии (2,31 млн кВт-ч).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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