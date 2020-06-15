Герус вимагає викликати Буславець в Раду

Обновлено: Июнь 15, 2020. Тэги: , , ,

Герус вимагає викликати Буславець в Раду

Глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус закликає парламент запросити в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець в сесійний зал для подання звіту.

Про це він заявив на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп Верховної Ради в понеділок, 15 червня, пише «Економічна правда».

“У мене прохання запросити Буславець на звіт до Верховної Ради. І взагалі нам необхідно приймати рішення про затвердження постійного повноцінного міністра енергетики”, – сказав Герус.

Нардеп висловив думку, що з моменту призначення Буславець в.о. глави Міненерго ситуація в енергетичній галузі не покращилася.

“Завтра виповниться два місяці з моменту призначення в.о. міністра енергетики Ольги Буславец. Це призначення анонсувалося як вихід української енергетики з кризи. На жаль, ми бачимо, що за два місяці у нас ситуація не покращилася, а ще й погіршилася”, – сказав він, серед іншого аргументувавши свою ініціативу тим, що НАЕК “Енергоатом” працює на зниженій потужності, а борги перед виробниками е/е з поновлюваних джерел (ВДЕ) продовжують зростати.

Автор:

(Всего статей: 8648)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: