Герус вимагає викликати Буславець в Раду

Глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус закликає парламент запросити в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець в сесійний зал для подання звіту.

Про це він заявив на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп Верховної Ради в понеділок, 15 червня, пише «Економічна правда».

“У мене прохання запросити Буславець на звіт до Верховної Ради. І взагалі нам необхідно приймати рішення про затвердження постійного повноцінного міністра енергетики”, – сказав Герус.

Нардеп висловив думку, що з моменту призначення Буславець в.о. глави Міненерго ситуація в енергетичній галузі не покращилася.

“Завтра виповниться два місяці з моменту призначення в.о. міністра енергетики Ольги Буславец. Це призначення анонсувалося як вихід української енергетики з кризи. На жаль, ми бачимо, що за два місяці у нас ситуація не покращилася, а ще й погіршилася”, – сказав він, серед іншого аргументувавши свою ініціативу тим, що НАЕК “Енергоатом” працює на зниженій потужності, а борги перед виробниками е/е з поновлюваних джерел (ВДЕ) продовжують зростати.