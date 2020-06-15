Кабмин назначил и.о. госсекретаря Минэнерго

Исполняющей обязанности государственного секретаря министерства энергетики Украины назначена Светлана Пержинская.



Об этом сообщает пресслужба кабмина.

Пержинская ранее работала на должности директора департамента бюджетного финансирования и отчетности в министерстве.

Соответствующее решение о ее назначении госсекретарем Минэнерго закреплено распоряжением КМУ №636-р от 10 июня, текст которого обнародован на правительственном портале.

Параллельно Кабмин распоряжением №635-р от 10 июня признал утратившим силу распоряжение №790-р от 15 сентября 2019 года о назначении и.о. госсекретаря Минэкоэнерго Михаила Томахина.

Помимо того Кабмин распоряжениями №633-634 в связи со сменой наименования министерства продлил полномочия Ярослава Демченкова на должности замглавы Минэнерго по вопросам евроинтеграции и Юрия Бойко – замминистра энергетики.