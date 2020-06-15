Найактивнішими компаніями торгів на УЕБ були Гарантований покупець, ДТЕК, Укргідроенерго, Центренерго

За минулі 4 тижні на УЕБ відбулися 12 аукціонних сесій з продажу ресурсу державної генерації та 16 комерційних сесій.

Найактивнішими компаніями-ініціаторами торгів були Гарантований покупець, компанії з групи ДТЕК, КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА, Укргідроенерго, Центренерго, пише «Українська енергетична біржа».

Загалом це 11 компаній-ініціаторів стартових позицій. 5 червня вперше Гарантований покупець сформував позиції на продаж у комерційній секції в режимі торгівлі коефіцієнтами. Компанії вдалося реалізувати 427 Мвт-год. за коефіцієнтом 1 від ціни РДН.

Також проведені дві аукціонні сесії з продажу електроенергії для цілей ПСО, де Гарантований покупець придбав загалом 3,83 млн. Мвт-год. ресурсу Енергоатому та Укргідроенерго.

Реалізація електроенергії за вільними цінами

Реалізовано електроенергію у обох торгових зонах. На торгах були представлені всі типи навантаження, запропоновані УЕБ, включно з блочними позиціями. Протягом даного періоду середня ціна реалізації базового навантаження в ОЕС України склала 1250 грн., пікового – 1176 грн., позапікового – 955 грн. за Мвт-год. без ПДВ. В торговій зоні Бурштинської ТЕС було реалізовано базове навантаження за ціною 1500 грн. та позапікове навантаження за середньою ціною 1025 грн. за Мвт-год. без ПДВ.

Загальний рівень генерації протягом останнього місяця загалом мав негативний тренд, проте на початку червня проявилась позитивна тенденція. Так, на 11 червня загальний рівень генерації склав 15,21 Гвт, що на 0,5 Гвт більше, ніж 14 травня. Загалом зростання спостерігалось по безлічі типів генерацій, це ГЕС та ГАЕС, ВДЕ (за рахунок сприятливих погодних умов, а саме повноводності річок після рясних дощів та сонячної погоди) та ТЕС. По АЕС продовжується тренд на зниження генерації.

Ціни на ринку на добу наперед в торговій зоні ОЕС України загалом були волатильними протягом останніх чотирьох тижнів. Порівняно з травнем рівень середньозважених цін помітно зріс. Так, наприклад мінімальна ціна травня склала 659,72 грн., а мінімальна ціна червня — 984,91 грн. Це можна пояснити структурним зрушенням в короткостроковому балансі попиту і пропозиції, що призвело до зниження цін. Таке ціноутворення є відображенням негнучкого ринку, орієнтованого на пропозицію. Протягом останніх двох тижнів ціни РДН в ОЕС України зберігали динаміку до зростання.

В торговій зоні о. Бурштинський не спостерігалось суттєвої волатильності цін. Загалом середнє значення середньозваженої ціни в ОЕС України за останні чотири тижні становило 1107,97 грн./МВт-год., в БуОС – 1622,36 грн./МВт-год.

По обсягах торгівлі спостерігалась динаміка до зниження. Так, з постачанням на 12 червня на РДН було укладено угоди з купівлі-продажу обсягом 68 тис. Мвт.-год. в ОЕС України та 7,6 тис Мвт.-год. – на території о. Бурштинський. В обох торгових зонах спостерігався профіцит електроенергії. При чому у ОЕС спостерігався профіцит у всі години доби, а в торговій зоні о. Бурштинський у нічний час проявлявся дефіцит.