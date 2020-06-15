Нефть дешевеет на опасениях второй волны коронавируса

Цены на нефть резко снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне тревог по поводу роста числа заражений коронавирусом в США и Китае возможности второй волны эпидемии.

Стоимость августовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 17:00 по Киеву в понедельник составляет $37,93 за баррель, что на $0,80 (2,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,18 (0,5%), до $38,73 за баррель.

Фьючерсы на на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $1,28 (3,53%) — до $34,98 за баррель.

Ранее «Терминал» писал, что американская нефть начала поступать на НПЗ Беларуси.