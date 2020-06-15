ОГТСУ та Укренерго розпочали співпрацю для розвитку ГТС та ОЕС України

Оператор ГТС України та Укренерго провели спільну стратегічну сесію щодо планування перспективного розвитку газотранспортної (ГТС) та об’єднаної енергетичної (ОЕС) систем України. Компанії домовилися про подальше двостороннє співробітництво з метою ефективної інтеграції обох систем та цілісного розвитку енергетичної інфраструктури в Україні.

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.

«Технологічна єдність газотранспортних та електричних систем є очевидною, але раніше в операторів не було інституційної основи для формування спільного бачення перспективного розвитку. Погоджене бачення розвитку електричних та газових мереж є наразі загальноєвропейською практикою, що спрямована на ефективне спільне використання сильних сторін окремої мережі. У Європі газ (газова генерація) не тільки використовується для балансування електричних мереж, але й газотранспортні мережі розглядаються як можливість зберігання та транспортування надлишкової енергії від об’єктів ВДЕ у вигляді синтетичних газів (водень чи метан). Співпраця операторів дозволить значно прискорити перехід України до декарбонізованої економіки», – прокоментував генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

«Чудово, що наше бачення співпадає з стратегією нового незалежного оператора ГТС. Ми почали з синхронізації процесів планування розвитку систем, підготовки спільних проєктів. Вважаю, що ця співпраця є надважливою, від неї залежить майбутнє енергетичного сектору України. Більше того – це питання енергетичної безпеки нашої держави», – зазначив виконуючий обов’язки голови правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Вже зараз, окрім координації режимів роботи, оператори також бачать доцільність в спільному опрацюванні ініціатив, направлених на взаємодію з Регулятором (НКРЕКП) та органами державної влади. Компанії планують активізувати зусилля в напрямку роботи з datahub, єдиної бази абонентів енергетичних ресурсів та історичних даних щодо споживання.

Далі компанії запланували провести ряд експертних консультації, щоб глибше вивчити можливості підприємств та визначити потенційні сфери для співпраці. І як результат – сформувати портфель спільних ініціатив та проєктів, а також розробити дорожню карту їх впровадження.

Читайте в «Терміналі», за підсумками 1 кварталу 2020 року Оператор ГТС України провів понад 500 природоохоронних заходів.

В основному через зменшення обсягів транспортування газу за цей період викиди забруднюючих речовин в атмосферу скоротилися на 20%, а обсяг викидів СО2 зменшився на 57%. Також за рахунок відповідального поводження з ресурсами на 28% зменшилось використання води, а утворення промислових відходів – на 23%.