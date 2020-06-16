2020-06-16: Цена бензинов на АЗС опять выросла

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 16 июня 2020 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0.1% (1.0 коп/л) до 20.77 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 22.46 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (2.0 коп/л) до 21.66 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 июня 2020 г. подорожал на 0.95% (11.0 коп/л) до 11.20 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 49.9%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.77 16.45 0.07 0.21 Бензин А-95 евро 22.46 17.00 0.09 0.37 Дизельное топливо Евро 21.66 15.95 0.10 0.51 Сжиженный газ 11.20 9.45 0.95 5.18

Для справки:

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