2020-06-16: Ивано-Франковская область лидирует в повышении цен на СУГ

16 июня 2020г розничные цены на автомобильное топливо менялись разнопланово. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Ивано-Франковской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Ивано-Франковская область заняла 14-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Закарпатской (10,47 грн/л), Черниговской (10,73 грн/л) и Житомирской (10,79 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на СУГ в Ивано-Франковской области за неделю составило 0,22 грн/л, что является самым большим понижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 11,21 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Ивано-Франковской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 2,57 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 17 мая и составляла 8,64 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Chipo (10.24)

Авиас Плюс (10.24)

Укрнафта (10.39)

Formula (11.45)

SHELL(10.7)

Автотранс (10.98)

AMIC (11.09)

WOG (11.78)

ОККО (11.79)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Ивано-Франковской области колебались в диапазоне от минимальных 9,95 грн/л. до максимальных 11,99 грн/л.