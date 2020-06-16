2020-06-16: Нефть Brent торгуется выше $39 за баррель

Обновлено: Июнь 16, 2020. Тэги:

2020-06-16: Нефть Brent торгуется выше $39 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 39,57 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,38%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 36,97 доллара за баррель, потеряв 0,40%.

Цены на нефть стабилизировались во вторник на фоне сохраняющихся опасений по поводу угрозы для спроса на энергоносители в случае второй волны пандемии коронавируса и надежд на дальнейшее сокращение добычи, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,05% до $39,74 за баррель к 09:08 МСК, на WTI — сбавили 0,03% до $37,11 за баррель.

К понедельнику число случаев коронавируса во всем мире превысило 8 миллионов, при этом в Латинской Америке наблюдается всплеск числа инфицированных, в то время как США и Китай пытаются справиться с новыми вспышками. Но некоторые наблюдатели сообщили, что не ожидают возвращения к жестким ограничениям, введенным в начале года.

«Хотя заголовки COVID-19 подчеркивают, что восстановление спроса, скорее всего, будет медленным процессом, маловероятно, что мы увидим возврат к локдаунам первого полугодия», — сказал Стивен Иннес, главный стратег AxiCorp по мировым рынкам.

Надежды на дополнительное сокращение добычи нефти ведущими производителями также помогли предотвратить резкое падение цен, считают аналитики.

«Возродившийся оптимизм по поводу того, что сокращение добычи ОПЕК+ может сохраниться, если мы увидим, что обеспокоенность по поводу второй волны (коронавируса) усилится, не дал ценам на нефть уйти в свободное падение», — сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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