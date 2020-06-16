2020-06-16: Нефть Brent торгуется выше $39 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 39,57 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,38%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 36,97 доллара за баррель, потеряв 0,40%.

Цены на нефть стабилизировались во вторник на фоне сохраняющихся опасений по поводу угрозы для спроса на энергоносители в случае второй волны пандемии коронавируса и надежд на дальнейшее сокращение добычи, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки выросли на 0,05% до $39,74 за баррель к 09:08 МСК, на — сбавили 0,03% до $37,11 за баррель.

К понедельнику число случаев коронавируса во всем мире превысило 8 миллионов, при этом в Латинской Америке наблюдается всплеск числа инфицированных, в то время как США и Китай пытаются справиться с новыми вспышками. Но некоторые наблюдатели сообщили, что не ожидают возвращения к жестким ограничениям, введенным в начале года.

«Хотя заголовки COVID-19 подчеркивают, что восстановление спроса, скорее всего, будет медленным процессом, маловероятно, что мы увидим возврат к локдаунам первого полугодия», — сказал Стивен Иннес, главный стратег AxiCorp по мировым рынкам.

Надежды на дополнительное сокращение добычи нефти ведущими производителями также помогли предотвратить резкое падение цен, считают аналитики.

«Возродившийся оптимизм по поводу того, что сокращение добычи ОПЕК+ может сохраниться, если мы увидим, что обеспокоенность по поводу второй волны (коронавируса) усилится, не дал ценам на нефть уйти в свободное падение», — сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.