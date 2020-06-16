2020-06-16: Нефть слабо дорожает после роста более 2% накануне

Цены на нефть стабильны во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии: трейдеры продолжают оценивать сигналы снижения добычи нефти, а также перспективы восстановления спроса на фоне постепенного снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Передает Investing.com

Стоимость августовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 по Киеву во вторник составляет $39,75 за баррель, что на $0,03 (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,99 (2,56%), до $39,72 за баррель.

Фьючерсы на на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подросли на $0,01 (0,03%) — до $37,13 за баррель. Накануне цена этих контрактов увеличилась на $0,86 (2,37%), до $37,12 за баррель.

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