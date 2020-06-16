«Газпром» продолжит обжаловать решение суда по цене на газ для Польши

«Газпром экспорт» без ущерба для позиции группы в суде подписала с польской PGNIG дополнение к контракту, отражающее решение арбитража по пересмотру цен на газ, но продолжит вместе с материнской компанией обжаловать это судебное решение, сообщили журналистам в «Газпром экспорте».

Передает Прайм.

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у «Газпрома» дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным PGNiG, Стокгольмский арбитраж изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, и решение арбитража касается поставок газа, осуществлявшихся начиная с 1 января 2014 года.

«ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» продолжают обжалование в установленном порядке решения арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», — сообщили в «Газпром экспорте».

«В то же время, без ущерба позиции Группы «Газпром» при обжаловании решения арбитражного трибунала, ООО » Газпром экспорт» и ПГНИГ подписали соответствующее дополнение к контракту купли-продажи природного газа, отражающее решение арбитража», — заявили в пресс-службе.

Ранее «Терминал» сообщал, что PGNiG подписала дополнение к газовому контракту с «Газпромом».