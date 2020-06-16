НАУ підтримує позицію аграріїв проти введення мита на імпорт ДП та ЗВГ

Обновлено: Июнь 16, 2020. Тэги: ,

НАУ підтримує позицію аграріїв проти введення мита на імпорт ДП та ЗВГ

Нафтогазова Асоціація України (НАУ) підтримує звернення Аграрного Союзу України (АСУ) до Президента Володимира Зеленського з закликом не допустити запровадження мита на імпортне дизельне пальне та скраплений газ і, як наслідок, суттєвого подорожчання продуктів харчування.

Повідомляється на сайті НАУ.

15 червня 2020 Аграрний Союз України звернулись із проханням до Президента України та Прем’єр міністра України втрутитися у ситуацію та не допустити ухвалення Міжвідомчою комісію з міжнародної торгівлі при Міністерстві економіки України руйнівного для економіки країни рішення про запровадження мита на імпортне дизельне пальне та скраплений газ.

У повідомленні Аграрного Союзу України йдеться: «Збільшення вартості дизелю та зрідженого газу призведе до ланцюгової реакції: зростання ціни на продукти харчування, транспорт, собівартість інших товарів широкого вжитку. Аграрії відчують на собі наслідки таких дій першими: у разі ухвалення рішення про введення мита, нам доведеться для збору врожаю купувати дизель за завищеними цінами вже зараз. Що призведе до удорожчання собівартості вирощеної сільгосппродукції. Додаткові витрати аграріїв на дизпаливо можуть зрости до 1,9 млрд грн. Відповідно, вартість сільгосппродукції підвищиться, але продавати її за цінами вище світових аграрії не зможуть, тому нестимуть збитки»

Нафтогазова Асоціація України вважає , що об’єктивних підстав для запровадження мит на імпорт ДП та ЗВГ немає. НАУ в черговий раз закликає учасників Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі та інших дотичних до питання чиновників дотримуватись законодавства та уважно вивчити і всебічно обговорити ініціативи НПЗ. Помилкове рішення може коштувати державі і всім категоріям споживачів пального дуже дорого.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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