Нові розрахунки за природний газ: законопроект прийнято за основу

16 червня, Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії».

Повідомляє Судебно-юридическая газета.

Законопроектом№2553 пропонується запровадити використання енергетичних одиниць при розрахунках за природний газ.

Закон України «Про ринок природного газу» буде доповнено новою статтею 18-1 «Розрахунки на ринку природного газу», згідно з якою:

«1.Розрахунки на ринку природного газу під час його приймання-передачі до/з газотранспортної/газорозподільної системи, купівлі-продажу, постачання, споживання природного газу, надання послуг з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу або послуг установки LNG, здійснюються за обсягом природного газу у одиницях енергії, що визначається за вищою теплотою згоряння. Одиницею вимірювання енергії природного газу є кіловат-година [кВт•год].

2. Визначення обсягу природного газу у одиницях енергії на ринку природного газу здійснюється одним із способів у наступній пріоритетності:

1) шляхом вимірювання обсягу природного газу в одиницях енергії,

2)шляхом переведення обсягу природного газу в одиницях об’єму (кубічних метрів) до обсягу природного газу в одиницях енергії (кіловат-годинах), що визначається за вищою теплотою згоряння за відповідним маршрутом у порядку, затвердженому Регулятором.»

Зміни також пропонується внести до Митного тарифу України, встановленого Законом України «Про Митний тариф України».

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