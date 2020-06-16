Рубрика | газ, Официоз, Украина

Нові розрахунки за природний газ: законопроект прийнято за основу

Обновлено: Июнь 16, 2020. Тэги:

Нові розрахунки за природний газ: законопроект прийнято за основу

16 червня, Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії».

Повідомляє Судебно-юридическая газета.

Законопроектом№2553 пропонується запровадити використання енергетичних одиниць при розрахунках за природний  газ.

Закон України «Про ринок природного газу» буде доповнено новою статтею 18-1 «Розрахунки на ринку природного газу», згідно з якою:

«1.Розрахунки на ринку природного газу під час його приймання-передачі до/з газотранспортної/газорозподільної системи, купівлі-продажу, постачання, споживання природного газу, надання послуг з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу або послуг установки LNG, здійснюються за обсягом природного газу у одиницях енергії, що визначається за вищою теплотою згоряння. Одиницею вимірювання енергії природного газу є кіловат-година [кВт•год].

2. Визначення обсягу природного газу у одиницях енергії на ринку природного газу здійснюється одним із способів у наступній пріоритетності:

1) шляхом вимірювання обсягу природного газу в одиницях енергії,

2)шляхом переведення обсягу природного газу в одиницях об’єму (кубічних метрів) до обсягу природного газу в одиницях енергії (кіловат-годинах), що визначається за вищою теплотою згоряння за відповідним маршрутом у порядку, затвердженому Регулятором.»

Зміни також пропонується внести до Митного тарифу України, встановленого Законом України «Про Митний тариф України».

Читайте у «Терміналі»: Українці з 1 липня зможуть вільно обирати постачальника газу — Нафтогаз.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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