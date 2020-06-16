Укрзалізниця за півроку зекономила майже мільярд гривень на закупівлі електроенергії

Обновлено: Июнь 16, 2020. Тэги: ,

Укрзалізниця за півроку зекономила майже мільярд гривень на закупівлі електроенергії

З листопада 2019 року по квітень 2020 року АТ «Укрзалізниця» зекономила на закупівлі електроенергії майже 1 млрд грн. Суттєвої економії вдалося досягти, зокрема, завдяки зниженню її ціни.

Інформує пресцентр Укрзалізниці.

У зазначений період компанія купувала електроенергію на 21,5% дешевше, ніж у липні-вересні минулого року, коли її вартість становила 2,04-2,34 грн за кВт⋅год. з ПДВ.

До кінцевої вартості електроенергії включено плату за її передачу, яку виставляє НЕК «Укренерго» та яка закладається в ціну для кожного споживача на території країни.

Укрзалізниця купує всю електроенергію на майданчиках, які адмініструють державні компанії, та виключно у надійних і стабільних постачальників для нівелювання ризику кризової ситуації.

Щомісячно перевізник споживає від 250 до 450 млн кВт⋅год електроенергії.

Читайте у «Терміналі»: Укрзалізниця оновить парк електровозів.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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