Укрзалізниця за півроку зекономила майже мільярд гривень на закупівлі електроенергії

З листопада 2019 року по квітень 2020 року АТ «Укрзалізниця» зекономила на закупівлі електроенергії майже 1 млрд грн. Суттєвої економії вдалося досягти, зокрема, завдяки зниженню її ціни.

Інформує пресцентр Укрзалізниці.

У зазначений період компанія купувала електроенергію на 21,5% дешевше, ніж у липні-вересні минулого року, коли її вартість становила 2,04-2,34 грн за кВт⋅год. з ПДВ.

До кінцевої вартості електроенергії включено плату за її передачу, яку виставляє НЕК «Укренерго» та яка закладається в ціну для кожного споживача на території країни.

Укрзалізниця купує всю електроенергію на майданчиках, які адмініструють державні компанії, та виключно у надійних і стабільних постачальників для нівелювання ризику кризової ситуації.

Щомісячно перевізник споживає від 250 до 450 млн кВт⋅год електроенергії.

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