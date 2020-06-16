В ФРГ предложили ввести санкции против сенаторов США из-за «Северного потока-2″

Глава комитета бундестага Германии по вопросам энергетики Клаус Эрнст выступил с предложением ввести санкции против сенаторов США, которые выступили с инициативой новых санкций против российского газопровода «Северный поток — 2″. Он добавил, что «это было бы последним средством».

Передает Прайм.

«Германия должна использовать свое председательство в Совете ЕС, чтобы инициировать следующие процессы… — провести обсуждения о том, являемся ли мы штатом США, сателлитом США… Нам нужен единогласный ответ Европы, потому что это не только наш вопрос, независимо от позиции по «Северному потоку 2″. Санкции — это плохое средство, особенно в экономической политике. Но мы должны задуматься о встречных мерах, например, штрафных пошлинах на американский СПГ… Мы должны также задуматься о введении санкций против сенаторов, инициирующих санкции, которые занимаются этим», — считает немецкий парламентарий Эрнст.

Ранее «Терминал» писал, что в Германии раскритиковали новые санкции США против «Северного потока-2″.