2020-06-17: Нефть Brent торгуется выше $40 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 40,24 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,76%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 37,47 доллара за баррель, потеряв 2,37%.

Нефтяные цены снижаются после уверенного роста накануне, пишет «Investing.com».

Трейдеры следят за новостями о росте новых случаев заражения коронавирусом в Пекине, а также ожидают публикации данных министерства энергетики США о запасах нефти в стране.

Стоимость августовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 08:40 мск составила $40,42 за баррель, что на $0,54 (1,32%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник их цена выросла на $1,24 (3,1%) — до $40,96 за баррель.

Фьючерсы на на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,71 (1,85%) — до $37,67 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на $1,26 (3,4%) — до $38,38 за баррель.

Вчера поддержку рынку оказал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому глобальный спрос на нефть увеличится на рекордные 5,7 млн б/с в 2021 году. МЭА ожидает, что в текущем году нефтяной спрос упадет на 8,1 млн б/с.

Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в мае исполнялась на 89%, говорится в отчете МЭА. При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 86%, страны не-ОПЕК — на 94%. По прогнозам МЭА, глобальное предложение нефти сократится на 7,2 млн б/с в 2020 году, а затем увеличится на 1,7 млн б/с в 2021 году.

Ожидается, что ОПЕК+ в четверг проведет заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), чтобы обсудить соблюдение установленных квот. По мнению аналитика Rystad Energy Бьорнара Тонхаугена, которого цитирует MarketWatch, эта встреча «позволит увидеть настроения в ОПЕК+».

В то же время обеспокоенность вызывает рост новых случаев заболевания в Пекине. За истекшие сутки в китайской столице выявлены 31 новый случай активного заражения COVID-19 и шесть бессимптомных носителей, сообщили пекинские власти.

«Рост (нефтяных цен) был приостановлен из-за опасений по поводу второй волны COVID-19, — отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts. — Рынку напомнили об ущербе, который пандемия нанесла нефтяному рынку и который МЭА назвала крупнейшим шоком для мирового энергетического сектора со времен Второй мировой войны».

В среду трейдеры также ожидают публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 12 июня, увеличились на 3,9 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 4,3 млн баррелей, дистиллятов — на 919 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,3 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов — выросли на 3,1 млн баррелей.