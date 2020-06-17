2020-06-17: СУГ на АЗС продолжает дорожать

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 17 июня 2020 г. отмечалось повышение цен сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0.1% (1.0 коп/л) до 20.78 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 22.47 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0.11% (2.0 коп/л) до 21.68 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 17 июня 2020 г. подорожал на 0.41% (5.0 коп/л) до 11.25 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.1%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.78
|16.50
|0.07
|0.16
|Бензин А-95 евро
|22.47
|17.00
|0.05
|0.28
|Дизельное топливо Евро
|21.68
|16.18
|0.11
|0.43
|Сжиженный газ
|11.25
|9.65
|0.41
|4.61
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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