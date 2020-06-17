2020-06-17: СУГ на АЗС продолжает дорожать

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 17 июня 2020 г. отмечалось повышение цен сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0.1% (1.0 коп/л) до 20.78 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 22.47 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0.11% (2.0 коп/л) до 21.68 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 17 июня 2020 г. подорожал на 0.41% (5.0 коп/л) до 11.25 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.1%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.78 16.50 0.07 0.16 Бензин А-95 евро 22.47 17.00 0.05 0.28 Дизельное топливо Евро 21.68 16.18 0.11 0.43 Сжиженный газ 11.25 9.65 0.41 4.61

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151

Email: oil@ukroil.com.ua