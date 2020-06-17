2020-06-17: Винницкая область лидирует в повышении цен на ДТ

17 июня 2020г розничные цены на автомобильное топливо повышались практически во всех регионах. Наибольший темп повышения цены наблюдался в Винницкой области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Винницкая область заняла 1-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (20,65 грн/л), Черниговской (21,05 грн/л) и Сумской (21,07грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на ДТ в Винницкой области за день составило 0,27 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 20,68 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Винницкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0421 грн выше минимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 31 мая и 2 июня, и составляла 20,26 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

Маркет (17.4)

PRIME (17.7)

Mango (18.26)

Авантаж 7 (18.38)

NG company (18.5)

БРСМ-Нафта (18.67)

SUN OIL (18.69)

Chipo (19.7)

ANP (21.0)

AMIC (21.04)

Розничные цены на ДТ на заправках Винницкой области колебались в диапазоне от минимальных 17,4 грн/л. до максимальных 28,19 грн/л.