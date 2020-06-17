Буславець закликала законодавчо закріпити зниження «зеленого» тарифу

Проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» допоможе стабілізувати галузь у частині маневрових потужностей і дати нові стимули для розвитку «зеленої» енергетики.



На цьому наголосила в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець, коментуючи відповідний законопроєкт.

«Закликаю народних депутатів оперативно розглянути законопроєкт, оскільки він дасть змогу стабілізувати галузь. Виробники і інвестори ВДЕ отримають визначеність у своїй подальшій діяльності: зокрема, що стосується розрахунків за кредитами. В свою чергу, держава отримує механізм реструктуризації боргу, що виник у ДП «Гарантований покупець (на сьогодні це близько 14 млрд. грн.). Новий механізм підтримки «зеленої» енергетики визначає чіткі умови подальшого функціонування ринку», — зазначила Ольга Буславець.

Законопроєкт, розроблений міністерством для імплементації умов Меморандуму про взаєморозуміння між виробниками і інвесторами ВДЕ та Урядом, у понеділок було зареєстровано у парламенті та передано на розгляд до комітетів Верховної Ради.

Документ передбачає зниження «зеленого» тарифу, закріплення умов реструктуризації боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електроенергії, встановлення відповідальності виробників за небаланси, впровадження «зелених» аукціонів тощо.

Читайте в «Терміналі», кабінет міністрів не планує цього року підвищувати тариф на електричну енергію для населення.