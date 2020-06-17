Буславець закликала законодавчо закріпити зниження «зеленого» тарифу

Обновлено: Июнь 17, 2020. Тэги: , ,

Буславець закликала законодавчо закріпити зниження «зеленого» тарифу

Проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» допоможе стабілізувати галузь у частині маневрових потужностей і дати нові стимули для розвитку «зеленої» енергетики.

На цьому наголосила в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець, коментуючи відповідний законопроєкт.

«Закликаю народних депутатів оперативно розглянути законопроєкт, оскільки він дасть змогу стабілізувати галузь. Виробники і інвестори ВДЕ отримають визначеність у своїй подальшій діяльності: зокрема, що стосується розрахунків за кредитами. В свою чергу, держава отримує механізм реструктуризації боргу, що виник у ДП «Гарантований покупець (на сьогодні це близько 14 млрд. грн.). Новий механізм підтримки «зеленої» енергетики визначає чіткі умови подальшого функціонування ринку», — зазначила Ольга Буславець.

Законопроєкт, розроблений міністерством для імплементації умов Меморандуму про взаєморозуміння між виробниками і інвесторами ВДЕ та Урядом, у понеділок було зареєстровано у парламенті та передано на розгляд до комітетів Верховної Ради.
Документ передбачає зниження «зеленого» тарифу, закріплення умов реструктуризації боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електроенергії, встановлення відповідальності виробників за небаланси, впровадження «зелених» аукціонів тощо.

Читайте в «Терміналі», кабінет міністрів  не планує цього року підвищувати тариф на електричну енергію для населення.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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