Кабмин закрепил приоритет использования украинского угля на ТЭС

Кабинет министров определил приоритетным использование угля при производстве электрической энергии на теплоэлектростанциях Украины.
Пишет ZN,UA.
Распоряжение «Об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электрической энергии» было принято на заседании правительства сегодня с условием двухдневной доработки.
«Распоряжение предусматривает приоритетное использование отечественного энергетического угля для производства электрической энергии на тепловых электростанциях», – прокомментировала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
Ранее «Терминал» писал, что ДТЭК вынужденно останавливает угольные шахты.