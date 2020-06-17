Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение регулятора ФРГ по «Северному потоку-2″

Обновлено: Июнь 17, 2020. Тэги: ,

Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение регулятора ФРГ по «Северному потоку-2″

Оператор «Северного потока 2″, Nord Stream 2 AG, подал апелляцию в суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), отказавшего в освобождении проекта от требований обновленной газовой директивы ЕС.

Передает Прайм.

«15 июня компания Nord Stream 2 подала апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ в Верховный региональный суд Дюссельдорфа. Nord Stream 2 AG настаивает, что на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности. На основании действующей в то время правовой базы компания осуществила безвозвратные инвестиции в несколько миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане по изменению Газовой директивы», — сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

«Международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения «завершение проекта» до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС. Это также противоречило бы конституционным гарантиям Основного закона Германии» — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что отклонение заявки по проекту показывает дискриминационное действие измененной газовой директивы и напомнили, что Nord Stream 2 AG ранее подала иск об отмене поправок к ней в Генеральный суд ЕС и ведет арбитражное разбирательство в рамках договора к Энергетической хартии.

Ранее «Терминал» писал, что В ФРГ предложили ввести санкции против сенаторов США из-за «Северного потока-2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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