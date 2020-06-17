Новый закон позволит погасить долги Энергорынка

Верховная рада списала долги старого энергорынка. ВР одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №2386.

Сообщает РБК-Украина.

В пояснительной записке указано, что кредиторская задолженность «Энергорынка» по состоянию на 31 августа 2019 года составляла 28,1 млрд грн, предприятию в свою очередь должны 30,9 млрд грн.

Закон предусматривает докапитализацию госкомпаний «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» в счет погашения задолженности перед ними государственного предприятия «Энергорынок». Именно оно выкупало всю электроэнергию в стране при предыдущей модели рынка.

Долг Энергорынка, согласно документу, погасят за счет эмиссии облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и списания долгов, в том числе перед госкомпанией «Укрэнерго».

Ранее «Терминал» писал, что Рада одобрила мораторий на банкротство госпредприятия «Энергорынок»