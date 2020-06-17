У Німеччині відреагували на можливі санкції США проти «Північного потоку-2″

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що наміри Вашингтона розширити санкції проти «Північного потоку-2″ не вплинули на плани Берліна щодо проєкту.

Про це він заявив під час зустрічі з польським коллегою Яцеком Чапутовичем, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на видання Niezalezna.

За його словами, німецька сторона знає про розгляд Вашингтоном питання санкцій.

«В цьому нема нічого нового, що є думки з приводу нових санкцій щодо «Північного потоку-2″ — сказав Маас.

«Наша позиція щодо цього проєкту не змінюється, і ті варіанти, які зараз обговорюються , — це екстериторіальні санкції, які я відкидаю» — наголосив міністр.

У свою чергу глава МЗС Польщі Яцек Чапутович зазначив, що «Північний потік-2″ — це проєкт, з самого початку критикований Польщею як такий, що «не забезпечує енергетичної безпеки Європи».

«Зокрема, під загрозою опинилися держави Центральної Європи, а також наші сусіди, такі як Україна, тому ми вважаємо, що ми повинні прагнути диверсифікувати поставки і не реалізовувати цей проєкт»,- заявив він.

Раніше «Термінал» писав, у Мінекономіки Німеччини висловили побоювання, що санкції США щодо проєкту «Північний потік-2″ можуть бути спрямовані не тільки проти компаній, а й проти німецьких державних органів.