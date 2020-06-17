У Німеччині відреагували на можливі санкції США проти «Північного потоку-2″

Обновлено: Июнь 17, 2020. Тэги: , , ,

У Німеччині відреагували на можливі санкції США проти «Північного потоку-2″

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що наміри Вашингтона розширити санкції проти «Північного потоку-2″ не вплинули на плани Берліна щодо проєкту.

Про це він заявив під час зустрічі з польським коллегою Яцеком Чапутовичем, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на видання Niezalezna.

За його словами, німецька сторона знає про розгляд Вашингтоном питання санкцій.

«В цьому нема нічого нового, що є  думки з приводу нових санкцій щодо «Північного потоку-2″ — сказав Маас.

 «Наша позиція щодо цього проєкту не змінюється, і ті варіанти, які зараз обговорюються , — це екстериторіальні санкції, які я відкидаю» — наголосив міністр.

У свою чергу глава МЗС Польщі Яцек Чапутович зазначив, що «Північний потік-2″ — це проєкт, з самого початку критикований Польщею як такий, що «не забезпечує енергетичної безпеки Європи».

«Зокрема, під загрозою опинилися держави Центральної Європи, а також наші сусіди, такі як Україна, тому ми вважаємо, що ми повинні прагнути диверсифікувати поставки і не реалізовувати цей проєкт»,- заявив він.

Раніше «Термінал» писав, у Мінекономіки Німеччини висловили побоювання, що санкції США щодо проєкту «Північний потік-2″ можуть бути спрямовані не тільки проти компаній, а й проти німецьких державних органів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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