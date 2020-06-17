Зміни до закону про ринок електричної енергії необхідно прийняти якнайшвидше — Буславець

Зміни до закону про ринок електричної енергії необхідно прийняти якнайшвидше, оскільки від цього залежить стабільне постачання електроенергії споживачам.

На цьому наголосила в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець.

Розроблений Міністерством енергетики законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» у понеділок було зареєстровано у Верховній Раді та передано на розгляд парламентських комітетів.

Документом передбачено подовження строку зобов’язання чинних постачальників універсальних послуг постачати електричну енергію побутовим та малим непобутовим споживачам. Разом із тим, проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг відтерміновується на рік.

«Це необхідно для того, щоб домогосподарства та невеликі непобутові споживачі – перукарні, кафе, інші заклади – мали стабільне електропостачання. Справа в тому, що карантинні заходи та низка інших причин завадили провести конкурс на постачальників універсальних послуг, як було заплановано. Але щоб убезпечити українців від перебоїв з електроенергією, ми розробили цей законопроєкт», – пояснила Ольга Буславець.

Також у законопроєкті пропонується продовжити на рік зобов’язання діючого постачальника «останньої надії», з відповідним перенесенням конкурсу.

«Ця норма необхідна для стабільного енергопостачання споживачам, які втратили або не знайшли постачальника», – наголосила в.о. Міністра.

Окрім цього, законопроєкт містить низку норм, спрямованих на стабілізацію ринку електричної енергії. Зокрема, ДП «Гарантований покупець» отримає можливість продавати електроенергію за двосторонніми договорами, що покращить його фінансову ситуацію.

«Енергоатом» зможе збільшити кількість електроенергії, що реалізується за двосторонніми договорами, що позитивно відобразиться не лише на фінансовому стані державної компанії, а й дасть можливість промисловим споживачам купувати енергію за більш низькою ціною.

Проєкт також містить норми щодо тимчасового призупинення імпорту електроенергії із держав, що не є членами Енергетичного Співтовариства.

«Імпорт можливий лише при забезпеченні паритету на суміжних ринках: якщо Україна імпортує електроенергію, то вона повинна мати можливість і експортувати її на рівних умовах. Призупинення імпорту також забезпечить попит на вітчизняну енергію, а отже, – стабільну роботу державних вугільних підприємств», – зазначила очільниця міністерства.

Також документом пропонується спростити процедуру проведення конкурсу на будівництво нових генеруючих потужностей.

Читайте в «Терміналі» ще, президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» № 330-ІХ, який парламент ухвалив 4 грудня 2019 року.