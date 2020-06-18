BP: «зеленые» электростанции в 2019 году впервые обошли атомные по выработке

Электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), по итогам прошлого года впервые обошли атомные по объему производства энергии в мире.

Это следует из ежегодного статистического обзора британской компании BP (Statistical Review of World Energy 2020), пишет «Прайм».

«Возобновляемые источники энергии продолжали демонстрировать рекордный рост и обеспечили большую часть прироста спроса (41%) среди первичных энергоресурсов. При этом уровень выработки энергии ВИЭ впервые превышал ее производство атомными станциями», — говорится в отчете.

Отмечается, что в прошлом году выработка электричества на основе «зеленых» источников (исключая работу гидроэлектростанций) выросла на 13,7% и составила 2805,5 тераватт-часа. При этом производство на АЭС выросло на 3,5%, до 2796 тераватт-часов.

Доля ВИЭ в производстве электроэнергии составила 10,4%, что, соответственно, также впервые превысило показатель атомных станций, добавляется в отчете.