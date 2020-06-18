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Кременчуцький НПЗ заявив про готовність підписання довгострокових контрактів на поточних умовах

Обновлено: Июнь 18, 2020. Тэги: , ,

Кременчуцький НПЗ заявив про готовність підписання довгострокових контрактів на поточних умовах

Кременчуцький НПЗ офіційно заявив про готовність підписання довгострокових контрактів на поставки палива в Україні на поточних умовах, що повністю нівелює заяви лобістів російського імпорту про підвищення цін.

Передає УНІАН.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив заступник гендиректора «Укртранснафти» Андрій Пасішник, пославшись на сьогоднішню заяву «Укртатнафти».

«Зрада відміняється! Кременчуцький НПЗ офіційно заявив про готовність підписання довгострокових контрактів на поточних умовах, що повністю нівелює заяви лобістів російського імпорту про підвищення цін! Будь ласка, контрактуйтеся у національного виробника і ніякого підвищення цін після введення мит на російський імпорт не відбудеться!», — написав Пасішник.

Сьогодні прес-служба «Укртатнафти» виступила з різкою заяву на адресу «захисників» російського імпорту дизельного палива і скрапленого газу.  Серед іншого в компанії наголосили, що готові підписувати контракти на постачання дизельного палива на існуючих зараз умовах.

«Ми готові підписувати контракти на постачання дизельного палива з металургами, аграріями, мережами АЗС на існуючих зараз умовах, незалежно від того чи буде мито на російські нафтопродукти, чи ні. І, таким чином, відповісти на ті звинувачення, що публікують захисники інтересів Росії на нашому ринку», — йдеться в заяві.

В компанії наголошують, що національні товаровиробники наполягають на захисті тільки від російського імпорту. Це не стосується імпорту з Білорусі, Литви, Польщі, танкерних поставок, які здійснюють всі учасники ринку. Крім того, в заяві зазначається, що ринок конкурентний і ціни будуть стабільні.

«Якщо постачальники російського пального піднімуть ціни на суму мита, вони будуть неконкурентними стосовно інших. Мито вводиться не для підняття цін, а для направлення в український бюджет тих пільг, надприбутків і субсидій, які отримують російські виробники від РФ для завоювання ринку України неконкурентним шляхом», — йдеться в заяві.

Раніше «Термінал» писав, що нафтопереробники опинилися на межі зупинки через обсяги імпорту з РФ, — Укртатнафта.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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