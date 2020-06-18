Кременчуцький НПЗ заявив про готовність підписання довгострокових контрактів на поточних умовах

Кременчуцький НПЗ офіційно заявив про готовність підписання довгострокових контрактів на поставки палива в Україні на поточних умовах, що повністю нівелює заяви лобістів російського імпорту про підвищення цін.

Передає УНІАН.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив заступник гендиректора «Укртранснафти» Андрій Пасішник, пославшись на сьогоднішню заяву «Укртатнафти».

«Зрада відміняється! Кременчуцький НПЗ офіційно заявив про готовність підписання довгострокових контрактів на поточних умовах, що повністю нівелює заяви лобістів російського імпорту про підвищення цін! Будь ласка, контрактуйтеся у національного виробника і ніякого підвищення цін після введення мит на російський імпорт не відбудеться!», — написав Пасішник.

Сьогодні прес-служба «Укртатнафти» виступила з різкою заяву на адресу «захисників» російського імпорту дизельного палива і скрапленого газу. Серед іншого в компанії наголосили, що готові підписувати контракти на постачання дизельного палива на існуючих зараз умовах.

«Ми готові підписувати контракти на постачання дизельного палива з металургами, аграріями, мережами АЗС на існуючих зараз умовах, незалежно від того чи буде мито на російські нафтопродукти, чи ні. І, таким чином, відповісти на ті звинувачення, що публікують захисники інтересів Росії на нашому ринку», — йдеться в заяві.

В компанії наголошують, що національні товаровиробники наполягають на захисті тільки від російського імпорту. Це не стосується імпорту з Білорусі, Литви, Польщі, танкерних поставок, які здійснюють всі учасники ринку. Крім того, в заяві зазначається, що ринок конкурентний і ціни будуть стабільні.

«Якщо постачальники російського пального піднімуть ціни на суму мита, вони будуть неконкурентними стосовно інших. Мито вводиться не для підняття цін, а для направлення в український бюджет тих пільг, надприбутків і субсидій, які отримують російські виробники від РФ для завоювання ринку України неконкурентним шляхом», — йдеться в заяві.

Раніше «Термінал» писав, що нафтопереробники опинилися на межі зупинки через обсяги імпорту з РФ, — Укртатнафта.