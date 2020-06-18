Рішення арбітражу щодо втрачених активів Нафтогазу у Криму буде у 2020 році — радниця голови правління компанії

Обновлено: Июнь 18, 2020. Тэги: , ,

Рішення арбітражу щодо втрачених активів Нафтогазу у Криму буде у 2020 році — радниця голови правління компанії

У Нафтогазі очікують, що міжнародний арбітраж щодо активів, які компанія втратила внаслідок анексії Криму Росією, винесе фінальне рішення у 2020 році попри пандемію коронавірусу. Про це повідомила радниця голови правління компанії Олена Зеркаль під час брифінгу 18 червня.

Передає Hromadske.

«Цей арбітраж перебуває вже на фінальних етапах розгляду. Я вважаю, що навіть попри пандемію COVID та бажання російської сторони відтягнути дату ухвалення рішення, ми можемо очікувати на отримання фінального рішення арбітражу до кінця року», — повідомила Зеркаль.

Мова йде про активи Нафтогазу, які компанія втратила у 2014 році внаслідок анексії Криму. Перш за все, мова йде про вишки, які видобували вуглеводні на шельфі Чорного моря. Загальну суму збитків від анексії Криму Нафтогаз оцінює у 8 мільярдів доларів.

У березні 2019 року Нафтогаз повідомив, що Гаазький арбітраж може підраховувати суму збитків та суму компенсації, яку Росія має виплатити за анексію Криму Нафтогазу в межах виграної компанією справи, до 1,5 років.

Раніше «Термінал» писав, що Нафтогаз назвав вартість судів з Газпромом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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