Стокгольмський арбітраж задовольнив основні вимоги Укргазвидобування у спорі з Карпатигаз та Misen Enterprises

Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма виніс друге часткове рішення (partial award) про збільшення частки АТ «Укргазвидобування» (УГВ) у майні спільної діяльності (СД).

Інформує Нафтогаз.

Відповідне рішення арбітри винесли 17 червня 2020 року, задовольнивши позовну вимогу Укргазвидобування до Misen Enterprises AB та ТОВ «Карпатигаз» (Швеція, акціонер ТОВ «Карпатигаз») щодо перерозподілу часток у майні СД.

Вказаним рішенням арбітражний трибунал суттєво збільшив частку Укргазвидобування у спільній діяльності, зменшивши, при цьому, частку компанії Misen Enterprises AB більш ніж в два рази.

“Арбітражний трибунал постановив, що все майно спільної діяльності повинно бути передане у власність Укргазвидобування, яке в свою чергу повинна виплатити суму компенсації Карпатигаз та Misen Enterprises AB відповідно до перерозподілених часток в спільній діяльності”, — розповіла Олена Кобець, Генеральний директор АТ «Укргазвидобування»

Якщо сторони не зможуть узгодити оцінку самостійно протягом встановленого терміну, її визначить трибунал.

У першому частковому рішенні арбітраж встановив, що договір СД було порушено з боку Misen Enterprises AB, яка не повністю внесла свою частку в СД, та «Карпатигаз», яке не поставило передбачені договором вимірювальні станції.

Раніше «Термінал» писав, що Нафтогаз залучив міжнародного інвестора для збільшення видобутку газу на виснажених родовищах.