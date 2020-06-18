Укренерго відновлює аукціони із розподілення пропускної спроможності за напрямками Україна – Росія та Україна – Білорусь

НЕК «Укренерго» на виконання прийнятих змін НКРЕКП до постанови №766 від 8 квітня 2020 року «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», відновлює проведення місячних та добових аукціонів із розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямками Україна – Росія та Україна – Білорусь.

Інформує Укренерго.

Зокрема, 18 червня буде проведений добовий аукціон за відповідними напрямками з датою поставки електроенергії 20 червня, а дата місячного аукціону з розподілення пропускної спроможності на липень – 22-23 червня. Деталі місячного аукціону на липень вже опубліковані на аукціонній платформі з урахуванням прийнятих Регулятором змін до відповідної постанови.

Таким чином, буде відновлено експорт електроенергії з торгової зони ОЕС України в країни, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Росія та Білорусь).

Читайте у «Терміналі»: зміни до закону про ринок електричної енергії необхідно прийняти якнайшвидше — Буславець.