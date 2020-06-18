Уряди України та Німеччини планують започаткувати енергетичне партнерство

Уряд схвалив проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підписання Спільної заяви про наміри між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина стосовно започаткування енергетичного партнерства».

Згідно із розпорядженням, Спільну заяву від України підписуватиме в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець, пише пресслужба міністерства.

Співпраця в рамках Спільної заяви дозволить Україні перейняти досвід Німеччини в успішній трансформації вугільної галузі та разом з міжнародними партнерами активно працювати над створенням нової економіки у вугледобувних регіонах.

Спільна заява сприятиме реалізації ініціативи Європейської Комісії «Нова зелена угода» (New Green Deal).

Підписання Спільної заяви- створить платформу для політичного діалогу та співробітництва між Україною та Німеччиною в секторі енергетики з фокусом на розвиток «зеленої» енергетики та технологій енергоефективності;- дозволить розширити співробітництво з німецькими енергетичними інституціями, а також продемонструє європейським партнерам наміри України розвивати чисту та якісно нову енергетику.

«Термінал» писав, глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що наміри Вашингтона розширити санкції проти «Північного потоку-2″ не вплинули на плани Берліна щодо проєкту.

