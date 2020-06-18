Уряди України та Німеччини планують започаткувати енергетичне партнерство

Обновлено: Июнь 18, 2020. Тэги: , ,

Уряди України та Німеччини планують започаткувати енергетичне партнерство

Уряд схвалив проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підписання Спільної заяви про наміри між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина стосовно започаткування енергетичного партнерства».

Згідно із розпорядженням, Спільну заяву від України підписуватиме в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець, пише пресслужба міністерства.

Співпраця в рамках Спільної заяви дозволить Україні перейняти досвід Німеччини в успішній трансформації вугільної галузі та разом з міжнародними партнерами активно працювати над створенням нової економіки у вугледобувних регіонах.

Спільна заява сприятиме реалізації ініціативи Європейської Комісії «Нова зелена угода» (New Green Deal).

Підписання Спільної заяви- створить платформу для політичного діалогу та співробітництва між Україною та Німеччиною в секторі енергетики з фокусом на розвиток «зеленої» енергетики та технологій енергоефективності;- дозволить розширити співробітництво з німецькими енергетичними інституціями, а також продемонструє європейським партнерам наміри України розвивати чисту та якісно нову енергетику.

«Термінал» писав, глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що наміри Вашингтона розширити санкції проти «Північного потоку-2″ не вплинули на плани Берліна щодо проєкту.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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