В травні борг перед ОГТСУ за небаланси зріс на третину

За підсумками травня заборгованість перед Оператором ГТС України за негативні небаланси зросла до 1,4 млрд грн, що на 379 млн грн або на 36% більше ніж накопичений борг за попередні чотири місяці 2020 року.



Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Лідерами по нарощуванню боргу в травні стали: Кіровоградгаз (+6,9 млн грн), Тернопільміськгаз (+5,7 млн грн), Донецькоблгаз (+3,4 млн грн), Уманьгаз (+2,6 млн грн), Тернопільгаз (+2,2 млн грн).

Загалом за результатами роботи газового ринку України в січні-травні 2020 року нараховано 769 млн куб. м негативних і 737 млн куб. м позитивних небалансів природного газу на загальну суму 3 млрд 389 млн грн та 3 млрд 696 млн грн відповідно.

Вчергове зауважимо, що Оператор ГТС повністю виконує свої зобов’язання перед учасниками ринку та вчасно сплачує їм за позитивні небаланси.

Станом на сьогодні рівень розрахунків за негативні небаланси складає лише 33%, а сукупна заборгованість 112 компаній перед ОГТСУ склала 1 млрд 445 млн грн. Половина цієї заборгованості накопичена п’ятьма операторами ГРМ (облгазами) – Луганськгазом (271 млн грн), Тернопільміськгазом (171 млн грн), Київоблгазом (93 млн грн), Кіровоградгазом (82 млн грн) та Донецькоблгазом (55 млн грн). Всього облгази накопичили борг за негативні небаланси перед Оператором ГТС в розмірі 1 млрд 087 млн грн, а постачальники газу – 358 млн грн. Ці ж облгази лідирували у боржниках і в першому кварталі 2020 року.

Оператор ГТС України вже направив відповідні позови до суду на Луганськгаз, Донецькоблгаз, Тернопільміськгаз та Мелітопольгаз. Позови щодо інших боржників компанія готує подати найближчим часом.

Також Оператор ГТС України звернувся зі скаргами на боржників до НКРЕКП. Регулятор відреагував та зобов’язався позапланово перевірити діяльність Київгазу, Кіровоградгазу, Тернопільміськгазу, Луганськгазу та Донецькоблгазу.

Така ситуація стає загрозливою, оскільки з кожним місяцем боржники продовжують системно відбирати значні обсяги газу з ГТС та не розраховуватись за нього, тим самим створюючи ризики газопостачання для їхніх споживачів та стабільної роботи ОГТСУ.