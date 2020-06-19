2020-06-19: Цены на украинских АЗС продолжают расти

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 июня 2020 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.



По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.13% (3.0 коп/л) до 20.82 грн/л, бензина А-95 евро — выросла на 0.17% (4.0 коп/л) до 22.52 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0.22% (5.0 коп/л) до 21.73 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 июня 2020 г. подорожал на 0.70% (8.0 коп/л) до 11.36 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.5%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.82 16.50 0.13 0.24 Бензин А-95 евро 22.52 17.00 0.17 0.42 Дизельное топливо Евро 21.73 16.18 0.22 0.52 Сжиженный газ 11.36 9.65 0.70 3.94

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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